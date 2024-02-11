انهيار منزل بفاس .. مطالب بإقالة مدير وكالة إنقاذ فاس

2024-02-11 / 11:33
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هبة بريس ع محياوي

تسبب انهيار بناية بزقاق الرمان بمنطقة اللمطيين في فاس العتيقة، مساء يوم أمس السبت، 10 فبراير الجاري، في خمسة قتلى سيدتين وثلاثة رجال كحصيلة أولية.

وحسب ما افادته مصادر هبة بريس ، فإن حادث الانهيار أدى إلى حالة استنفار في أوساط السلطات المحلية والأمنية، وفرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية.

وربطت المصادر بين انهيار البناية المكونة من ثلاثة طوابق وبين التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة فاس منذ يوم اول امس الجمعة.
وبحسب المصادر، فإن الانهيار الأول وقع في سقف الطابق الثالث، ما أدى إلى سقوط الطوابق الثلاثة التي تقطنها ثلاثة أسر.

المصادر ذاتها أكدت أن البناية كانت تعاني من هشاشة و تصدعات تعمقت بسبب التساقطات الغزيرة الأخيرة ووكالة إنقاذ فاس في خبر كان؟ .

وتعيش فاس العتيقة حوادث انهيار في كل موسم تساقطات بسبب تقادم البنايات في النسيج العمراني العتيق، وضعف عمليات الترميم والإصلاح، وتردد الأسر التي تقطن في المنازل المهددة بالانهيار في المغادرة في ظل غياب بدائل.

ليبقى السؤال المطروح.. ؟ هل سيفدم مدير وكالة إنقاذ فاس إستقالته بعد هذه الفضيحة ويتحمل مسؤولية هؤلاء الضحايا، ستبقى وصمة عار على جبين كل مسؤول لم يقم بواجبه ؟

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