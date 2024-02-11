وزير الخارجية الفرنسي ..أعمل شخصيا لتحقيق التقارب مع المغرب

2024-02-11 / 10:45
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الخارجية الفرنسي المعين حديثا، ستيفان سيجورني، أن “الوقت قد حان للمضي قدما” بالنسبة لبلاده والمغرب.

وأعلن سيجورني، أمس السبت، أنه سيعمل “شخصيا” على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب، اللذين ضعفت علاقاتهما في السنوات الأخيرة.

وقال ستيفان سيجورنيه في تصريحات لصحيفة “ويست فرانس” الإقليمية: “لقد أجرينا عدة اتصالات (مع المغاربة) منذ تعييني، وطلب مني الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شخصيا أن أستثمر في العلاقة الفرنسية المغربية، وأن أكتب أيضا فصلا جديدا في علاقتنا، وسوف ألتزم به”، وفقا لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

وشهد العامان الماضيان توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، وتجلى ذلك بوضوح عندما عرضت فرنسا مساعدتها للمغرب ابان زلزال الحوز وهي المساعدات التي تجاهلتها الرباط،

ثم بدت العلاقات وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، قبل أن يعترف السفير الفرنسي بالمغرب في شهر نوفمبر الماضي، بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأ، ثم تم تعيين سفيرة مغربية في فرنسا، بعد أشهر من شغور المنصب.

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