استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك بسبب فضيحة عفو رئاسى

2024-02-11 / 10:00
9
هبة بريس _ وكالات

أعلنت المجر اليوم السبت، استقالة الرئيسة كاتالين نوفاك، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وحسب قناة ” M1″” المجرية، أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها، وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية.

وكانت الرئيسة المجرية قد قطعت رحلتها إلى الشرق الأوسط لتعود إلى المجر للإجابة على الأسئلة المتزايدة حول دورها في العفو عن الشخص المعني.

وتعرضت نوفاك لضغوط متزايدة للاستقالة نتيجة لقرارها المثير للجدل بالعفو عن رجل متورط في فضيحة اعتداءات جنسية العام الماضي.

وتجمع أكثر من ألف شخص في بودابست يوم الجمعة للمطالبة باستقالة نوفاك.

وأمضت أحزاب المعارضة المجرية الأسبوع الماضي في الدعوة إلى الإطاحة بنوفاك، وكذلك جوديت فارجا، وزيرة العدل السابقة التي وقعت على العفو.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مكافحة التطرف .. المغرب رائد بفضل مقاربته المتعددة الأبعاد

مكافحة التطرف .. المغرب رائد بفضل مقاربته المتعددة الأبعاد

2024-02-11 / 11:44
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-02-11 / 11:39
Photo of انهيار منزل بفاس .. مطالب بإقالة مدير وكالة إنقاذ فاس

انهيار منزل بفاس .. مطالب بإقالة مدير وكالة إنقاذ…

2024-02-11 / 11:33
Photo of ميلانُـو..”كمين”يطيح بمغربي وشريكته الإيطالية يروجان المخدرات

ميلانُـو..”كمين”يطيح بمغربي وشريكته الإيطالية يروجان المخدرات

2024-02-11 / 11:16
Photo of وزير الخارجية الفرنسي ..أعمل شخصيا لتحقيق التقارب مع المغرب

وزير الخارجية الفرنسي ..أعمل شخصيا لتحقيق التقارب مع المغرب

2024-02-11 / 10:45
Photo of إنتر يضرب روما بالأربعة ويحلق بصدارة الدوري الإيطالي

إنتر يضرب روما بالأربعة ويحلق بصدارة الدوري الإيطالي

2024-02-11 / 10:23
Photo of سرقوا 133 طنا.. كوبا تضبط “عصابة الدجاج”

سرقوا 133 طنا.. كوبا تضبط “عصابة الدجاج”

2024-02-11 / 09:51
Photo of وفاة رضيعة وضعتها أمها “بالخطأ” داخل فرن بولاية ميزوري الأميركية

وفاة رضيعة وضعتها أمها “بالخطأ” داخل فرن بولاية ميزوري…

2024-02-11 / 09:16
Photo of جرسيف : قافلة طبية تستهدف أشخاص “بدون مأوى” وساكنة جماعة

جرسيف : قافلة طبية تستهدف أشخاص “بدون مأوى” وساكنة…

2024-02-11 / 09:10
Photo of طقس الأحد.. سحب مصحوبة بقطرات مطرية

طقس الأحد.. سحب مصحوبة بقطرات مطرية

2024-02-11 / 09:00

‫9 تعليقات

  1. تحية لهذه الدولة و لمؤسساتها، هكذا يتم احترام الدول و تزيد قيمتها بين الامم، و ليس بالتستر على المجرمين و ناهبي المال العام

    رد

  5. أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية..

    رد

  9. استقالتها كانت نتيجة لقرارها بالعفو عن رجل رئاسي متورط في عدة اعتداءات وجرائم ضد الأطفال..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق