استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك بسبب فضيحة عفو رئاسى
هبة بريس _ وكالات
أعلنت المجر اليوم السبت، استقالة الرئيسة كاتالين نوفاك، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.
وحسب قناة ” M1″” المجرية، أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها، وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية.
وكانت الرئيسة المجرية قد قطعت رحلتها إلى الشرق الأوسط لتعود إلى المجر للإجابة على الأسئلة المتزايدة حول دورها في العفو عن الشخص المعني.
وتعرضت نوفاك لضغوط متزايدة للاستقالة نتيجة لقرارها المثير للجدل بالعفو عن رجل متورط في فضيحة اعتداءات جنسية العام الماضي.
وتجمع أكثر من ألف شخص في بودابست يوم الجمعة للمطالبة باستقالة نوفاك.
وأمضت أحزاب المعارضة المجرية الأسبوع الماضي في الدعوة إلى الإطاحة بنوفاك، وكذلك جوديت فارجا، وزيرة العدل السابقة التي وقعت على العفو.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
تحية لهذه الدولة و لمؤسساتها، هكذا يتم احترام الدول و تزيد قيمتها بين الامم، و ليس بالتستر على المجرمين و ناهبي المال العام
كان عليها رفض الاستقالة رغم الضغوط الكبيرة عليها ..
عفو رئاسي هز الرأي السياسي العام الذي تسبب في استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك .
فضيحة من العيار الثقيل أطاحت بنوفاك في قبضة احزاب المعارضة المجرية.
أعلنت الرئيسة كاتالين نوفاك استقالتها من مكتبها وسط فضيحة تتعلق بعفو حصل عليه رجل حكم عليه بالتستر على عدد من حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في مدرسة مجرية..
لماذا قامت بالتستر على جرائمه الكثر وبالأخص الاستغلال الجنسي للأطفال ؟؟
يجب إعدامه وسط هذا السخط الجماهيري..
استقالتها كانت مثيرة للجدل بسبب عفو رئاسي….
استقالتها كانت نتيجة لقرارها بالعفو عن رجل رئاسي متورط في عدة اعتداءات وجرائم ضد الأطفال..