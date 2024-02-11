جرسيف : قافلة طبية تستهدف أشخاص “بدون مأوى” وساكنة جماعة

هبة بريس _ جرسيف

احتضن مركز “إيواء” لاستقبال الأشخاص بدون مأوى بولاد صالح بجماعة هوارة ولاد رحو إقليم جرسيف ،مساء اليوم السبت 10 فبراير الجاري قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلائه و ساكنة الجماعة.

وقد استهدفت هذه القافلة، التي نظمتها جمعية الجمعية الليونس للمهندسين المعماريين والنادي الاجتماعي لطب الأسنان بالدار البيضاء وبشراكة مع جمعية سند والسلطات المحلية ، 15 شخصا من نزلاء هذا المركز، و 70 شخصا من ساكنة جماعة هوارة ولاد رحو،وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من هذه الفئة، بحيث أشرف عليها طاقم طبي يتكون من أطباء متخصصين في الطب العام وطب الأسنان.

في نفس السياق، أوضح المنظمون أن هذه القافلة الطبية تروم تعزيز قيم التعاون والتضامن تجاه هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج إلى ولوج دائم للعلاجات والخدمات الصحية، فضلا عن تعزيز العرض الصحي ومواكبة هذه الفئة الاجتماعية الهشة.

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