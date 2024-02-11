جرسيف : قافلة طبية تستهدف أشخاص “بدون مأوى” وساكنة جماعة

2024-02-11 / 09:10
0
هبة بريس _ جرسيف

احتضن مركز “إيواء” لاستقبال الأشخاص بدون مأوى بولاد صالح بجماعة هوارة ولاد رحو إقليم جرسيف ،مساء اليوم السبت 10 فبراير الجاري قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلائه و ساكنة الجماعة.

وقد استهدفت هذه القافلة، التي نظمتها جمعية الجمعية الليونس للمهندسين المعماريين والنادي الاجتماعي لطب الأسنان بالدار البيضاء وبشراكة مع جمعية سند والسلطات المحلية ، 15 شخصا من نزلاء هذا المركز، و 70 شخصا من ساكنة جماعة هوارة ولاد رحو،وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية من هذه الفئة، بحيث أشرف عليها طاقم طبي يتكون من أطباء متخصصين في الطب العام وطب الأسنان.

في نفس السياق، أوضح المنظمون أن هذه القافلة الطبية تروم تعزيز قيم التعاون والتضامن تجاه هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج إلى ولوج دائم للعلاجات والخدمات الصحية، فضلا عن تعزيز العرض الصحي ومواكبة هذه الفئة الاجتماعية الهشة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إنتر يضرب روما بالأربعة ويحلق بصدارة الدوري الإيطالي

إنتر يضرب روما بالأربعة ويحلق بصدارة الدوري الإيطالي

2024-02-11 / 10:23
Photo of استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك بسبب فضيحة عفو رئاسى

استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك بسبب فضيحة عفو رئاسى

2024-02-11 / 10:00
Photo of سرقوا 133 طنا.. كوبا تضبط “عصابة الدجاج”

سرقوا 133 طنا.. كوبا تضبط “عصابة الدجاج”

2024-02-11 / 09:51
Photo of وفاة رضيعة وضعتها أمها “بالخطأ” داخل فرن بولاية ميزوري الأميركية

وفاة رضيعة وضعتها أمها “بالخطأ” داخل فرن بولاية ميزوري…

2024-02-11 / 09:16
Photo of طقس الأحد.. سحب مصحوبة بقطرات مطرية

طقس الأحد.. سحب مصحوبة بقطرات مطرية

2024-02-11 / 09:00
Photo of الفيلسوف إدغار موارن يشيد بسياسة الانفتاح التي تنهجها المملكة تجاه القارة الإفريقية

الفيلسوف إدغار موارن يشيد بسياسة الانفتاح التي تنهجها المملكة…

2024-02-10 / 23:17
Photo of درك سيدي بوزيد يسترجع سيارة سرقت بالجديدة

درك سيدي بوزيد يسترجع سيارة سرقت بالجديدة

2024-02-10 / 22:36
Photo of خطى حثيثة من “مايكروسوفت” لتغيير طريقة استخدام نظام “ويندوز”

خطى حثيثة من “مايكروسوفت” لتغيير طريقة استخدام نظام “ويندوز”

2024-02-10 / 22:26
Photo of طنجة..اعتقال عصابة لترويج المخدرات القوية

طنجة..اعتقال عصابة لترويج المخدرات القوية

2024-02-10 / 22:02
Photo of فاس..مصرع 5 أشخاص في انهيار منزل بالمدينة القديمة( فيديو)

فاس..مصرع 5 أشخاص في انهيار منزل بالمدينة القديمة( فيديو)

2024-02-10 / 21:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق