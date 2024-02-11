طقس الأحد.. سحب مصحوبة بقطرات مطرية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تهم، اليوم الأحد، أمطار متفرقة مناطق طنجة واللوكوس والريف والسايس، وكذا شمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا ومصحوبة بقطرات مطرية محلية بالواجهة المتوسطية، وما تبقى من المناطق الشمالية، إضافة إلى مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والريف والأطلس المتوسط ومناطق الشرق وطنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية، وستكون ما بين 12 و17 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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