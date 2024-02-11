طقس الأحد.. سحب مصحوبة بقطرات مطرية

2024-02-11 / 09:00
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تهم، اليوم الأحد، أمطار متفرقة مناطق طنجة واللوكوس والريف والسايس، وكذا شمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا ومصحوبة بقطرات مطرية محلية بالواجهة المتوسطية، وما تبقى من المناطق الشمالية، إضافة إلى مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والريف والأطلس المتوسط ومناطق الشرق وطنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية، وستكون ما بين 12 و17 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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‫17 تعليقات

  8. الفلاح البسيط كان في حالة اكتئاب بسبب انحباس الأمطار ولكن الحمدلله الله قادر على كل شيء وادخل الفرحة على قلبه خاصة وقلوبنا عامة بهذه الأمطار المباركة.

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  9. باذن الله تعالى سيكون موسم فلاحي جديد بهذه الأمطار المباركة ألأخيرة ونتمنى المزيد والمزيد بإذن الله من نزول المطر.

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  10. الإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء والصدقة والزكاة وغيرها من العبادات والأعمال الصالحة، ونشكر الله تعالى على فضله لان الله تعالى انزل علينا الأمطار ولم يجعلنا من القانطين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

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  11. باذن الله تعالى إذا استمرّت هطول الأمطار خلال هذه الفترة ستعطي نتائج إيجابية على مستوى ملئ السدود .

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  12. نتمنى أن تستمر هذه الأمطار المباركة على المملكة لمدة أسبوعين على الأقل حتى تنقذ أزمة المياه التي يعاني منها المغرب مما خلفته من سلبيات على المزروعات الفلاحية .

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  14. اللهم أسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واسقي بلدك الميت انك سميع قريب مجيب الدعوات يأرب افرج قلوبنا.

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  16. مع العجز الكبير من التساقطات وجفاف متوالي ونقص في الفرشة المائية الحمدلله يوم واحد بقدرة الله تعالى تحسنت وضعية مستوى المياه نتمنى استمرارها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.

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