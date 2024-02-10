درك سيدي بوزيد يسترجع سيارة سرقت بالجديدة

مصباح أحمد – الجديدة

تمكنت الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، في ظرف وقت قياسي، من استرجاع سيارة خفيفة، تعرضت للسرقة من مدينة الجديدة.

وفي تفاصيل التدخل الدركي “النوعي”، فإن دورية محمولة كانت تقوم، صباح أمس الجمعة، في إطار مهامها الاعتيادية، داخل منطقة نفوذها التراب، بحملة تطهيرية، لاستتباب الأمن والنظام العام، بالتصدي لتجليات الجريمة والانحراف، وذلك تفعيلا للاستراتيجية الأمنية التي تم اعتمادها في ظل القيادة الجهوية الجديدة، التي تم تعيينها، شهر غشت الماضي، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، والتي يشمل بالمناسبة نفوذها الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور. حيث عثرت الدورية، على جنبات الطريق الرابطة بين جماعة مولاي عبد الله، والمنطقة الصناعية للجرف الأصفر، مرورا عبر الطريق الساحلية، على سيارة من نوع “برلينكو”، تبين للمتدخلين الدركيين أنها تشكل موضوع سرقة من داخل المدار الحضري للجديدة، بعد أن كانت صاحبة العربة سجلت شكاية في الموضوع، لدى الجهات الأمنية المختصة.

هذا، وكانت العربة اختفت في ظروف غامضة، من شارع النصر بالجديدة، عندما كانت تركن، ليلة الخميس الفائت، في “الكورنيش”، المؤدي جنوبا إلى منتجع سيدي بوزيد.

إلى ذلك، فقد ربطت المصالح الدركية بمركز سيدي بوزيد الاتصال بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة؛ حيث عملت على تسليمها السيارة المسروقة، المتخلى عنها على جنبات الطريق، والتي تعرضت لكسر واقيتها الزجاجية، وإعطاب إحدى عجلاتها، وذلك بغية استكمال إجراءات البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى استئنافية الجديدة.

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