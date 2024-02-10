فاس..مصرع 5 أشخاص في انهيار منزل بالمدينة القديمة( فيديو)

2024-02-10 / 21:47
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هبة بريس - فاس

خلف انهيار منزل بدرب الكاتب زقاق الرمان بالمدينة العتيقة بفاس، عصر اليوم السبت، مصرع خمسة أشخاص وفق حصيلة اولية .

وانهار المنزل بسبب الأمطار الأخيرة والرياح القوية التي عرفتها المدينة في الساعات القليلة الماضية.

وقال شهود عيان لعبة بريس ، ان المنزل مكون من ثلاثة طوابق انهار جراء سوء الأحوال الجوية التي شهدتها فاس والمنطقة منذ ليلة أمس .

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