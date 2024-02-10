فاتح شهر شعبان لعام 1445 هجرية يوم غد الأحد

هبة بريس -

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1445 هجرية، سيكون يوم غد الأحد.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1445 هجرية بعد مغرب اليوم السبت، فتأكد لديها ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1445 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 رجب 1445 هـ موافق 10 فبراير 2024 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر شعبان هو يوم غد الأحد 11 فبراير 2024 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

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