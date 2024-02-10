نقابة تستنكر اعتداء تلميذ على أستاذ بإحدى الثانويات بالفحص أنجرة

هبة بريس - متابعة

استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديموقراطي، الاعتداء الشنيع الذي تعرض له أستاذ بإحدى الثانويات بالفحص أنجرة، يوم 7 فبراير 2024 من طرف تلميذ .

وأوضح المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالفحص أنجرة، في بيانه، أنه “تابع بقلق بالغ الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ ،(ا.ح)، وهو يؤدي واجبه بالثانوية التأهيلية القصر الصغير يوم الأربعاء 7 فبراير 2023 من طرف تلميذ جانح على مستوى الباب الرئيسي للمؤسسة، نقل على إثره الأستاذ إلى المستشفى”.

ونبهت النقابة في بيان لها “إلى التعنيف المادي والمعنوي الذي يمارس على نساء ورجال التعليم”، معربرة عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأستاذ المعنف”، وطالبت “المديرية الإقليمية للتعليم بالفحص أنجرة تنصيب نفسها مدافعا عن حق الأستاذ”.

وشددت النقابة في بيانها على أن “كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر لا يحق لأي كان تجاوزه”، ودعت ““الجهات المسؤولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها إزاء هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع المدرسي”.

كما دعت النقابة إلى “ضرورة إعمال القانون في مثل هذه الحالات التي تعتدى فيها على نساء ورجال التعليم ماديا ومعنويا حتى يتم القطع مع هذه الظاهرة النشاز مجتمعنا”.

ونبه بيان النقابة إلى “الخصاص الذي تعرفه الثانوية التأهيلية القصر الصغير على مستوى أطر الإدارة التربوية ( الحراس العامون ناظر)، الأمر الذي ينعكس على تدبير المؤسسة خصوصا بالنظر إلى حجم بنية المؤسسة وعدد التلاميذ”.

وطالبت النقابة “بتدعيم حراس الأمن بالمؤسسة بحارس آخر عاشت وحدة الشغيلة التعليمية”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp