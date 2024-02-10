وجدة .. الجمعيات التجارية تطرح مشاكل الركود في لقاء مع باشا المدينة

هبة بريس - وجدة

عقد المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني والجمعيات التجارية بالمدينة، لقاءا يوم الخميس 08 فبراير الجاري، مع باشا مدينة وجدة عبد الرحيم فاضل بحضور محمد العزاوي رئيس الجماعة الحضرية، ورؤساء الملحقات الإدارية التابعة لتراب المنطقة الحضرية سيدي زيان، رؤساء المصالح الخارجية، إدارة الضرائب وصندوق الضمان الإجتماعي.

خلال اللقاء، تطرق باشا مدينة وجدة لبعض المشاكل التي تعانيها الأسواق التجارية، منها عدم وجود مواقف للسيارات خاصة للأسواق، نقص الإنارة العمومية المحيطة بالأسواق مطالبا مصالح الجماعة بتقوية المصابيح بالتعاون مع رؤساء الجمعيات في صالح امن التجار والمرتفقين، نقص المرافق الصحية او انعدامها داخل الاسواق مع إهمال الصيانة، عدم وجود الفواهات الحارقة لتسهيل تدخل رجال الوقاية المدنية في حالة نشوب حرائق مع وجوب القيام بدراسة، تكثيف الدوريات الأمنية خاصل بمداخل الاسواق، مشكل أداء واجبات الكراء نظرا لتراكم الديون على التجار، مطالبا مصالح الجبايات للجماعة بتقديم تسهيلات في الأداء بالأقساط، وكذلك تسوية الوضعية العقارية لبعض الاسواق كسوقي مليلية ولازاري.

كما شكل اللقاء، طرح إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني وباقي رؤساء الجمعيات التجارية الحاضرة، عن الهموم الكبرى التي بات يعيشها التاجر، خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب، وصندوق الضمان الإجتماعي، وكذا إشكالية الفضاءات التجارية الكبرى، التي زادت من حدة الأزمة التجارية والرواج التجاري بأسواق وسط المدينة، وكان لها انعكاسات سلبية على التاجر البسيط، الأمر الذي جعل الجميع يسائل الجهات المسؤولة، بانعكاساته السلبية على النشاط التجاري بالمدينة.

كما كانت مناسبة لطرح العديد من الإشكالات خاصة أزمة الركود التجاري التي تعرفها مدينة وجدة، زيادة على جائحة كورونا التي تسببت في إفلاس العديد من التجار وتدهور الأنشطة التجارية بالمدينة.

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