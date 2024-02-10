أمن البيضاء يوقف شقيقتين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة

2024-02-10 / 09:30
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 9 فبراير الجاري، من توقيف شقيقتين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى المدار الداخلي للطريق السيار بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 1980 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيتين بالأمر.

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