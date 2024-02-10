طقس السبت.. أمطار ورياح قوية بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تهم أمطار وزخات كلا من الريف والسايس ومناطق الأطلسين الكبير والمتوسط والشمال-الشرقي وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا، وستعطى أمطارا ضعيفة متفرقة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والمتبقي من المناطق الشمالية والمناطق الوسطى والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية للمملكة. كما ستهم بعض التساقطات الثلجية الأطلسين الكبير والمتوسط فوق القمم التي تتعدى 1900 متر.

وستهب رياح قوية بكل من الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، فضلا عن أجواء باردة نوعا ما بالأطلس والريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و 05 درجات بالأطلس، وما بين 12 و 19 درجة بكل من الواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 05 و 12 دجات بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالأطلس والمناطق الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان شمال آسفي، وقوي الهيجان مابين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طانطان.

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