“دول عربية” ضمن الأعلى بمعدلات البطالة في العالم

2024-02-09 / 22:25
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هبة بريس _ متابعة

أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي دخول 3 دول عربية ضمن قائمة الدول الأعلى بمعدلات البطالة وهي: السودان، والمغرب، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصدرت السودان القائمة بنسبة بلغت 47.20%، بينما حلت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بنسبة 32.80%، وجاءت الضفة الغربية والقطاع في المرتبة الثالثة، بينما حل المغرب في المرتبة الثامنة.

وفيما يلي إنفوغراف بالدول الأعلى بمعدلات البطالة في العالم كما أعدته عربي 21

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‫5 تعليقات

  2. أظهرت إحصاءات صندوق النقد الدولي دخول 3 دول عربية ضمن قائمة الدول الأعلى بمعدلات البطالة 

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