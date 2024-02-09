تفاصيل إطلاق مشاريع بقيمة 36,4 مليار درهم لخلق حوالي 15 ألف منصب شغل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تقدر قيمة تلك المشاريع بـ 36,4 مليار درهم، ما سيخلق أكثر من 14.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.

وستتكلف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي للملك في دجنبر 2022.

ويتصدر قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.

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