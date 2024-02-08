المغرب ينفتح على السوق الروسية ويرسل وفدا من المصدرين إلى موسكو

2024-02-08 / 20:54
0
هبة بريس _ و م ع

يشارك وفد مكون من الجمعية المغربية للمصدرين (أسميكس) والمعهد المغربي للتقييس (إيمانور)، بموسكو، في أشغال المؤتمر الدولي الـ 14 للحلال، والمنظم من طرف الإدارة الروحية لمسلمي فيدرالية روسيا.

وشكل هذا الحدث المنظم في إطار النسخة 31 من المعرض الدولي للتغذية والمشروبات والمواد الغذائية (بروديكسبو 2024)، مناسبة لاستكشاف مختلف العروض المتاحة في السوق الروسية.

وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بعلامة الحلال المغربية ونظيرتها الروسية. وهي مبادرة تندرج في سياق اتفاقية للتعاون وقعت في العام 2020 بين الجمعية المغربية للمصدرين (أسميكس)، والمركز الدولي الروسي للتقييس وإصدار شهادات الحلال و”الصندوق الأوراسي للتنمية”، من أجل تعزيز العلاقات المغربية-الروسية في مجال تجارة الحلال.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم، يوم الأربعاء، على هامش المؤتمر الدولي للحلال، من طرف المدير العام للمعهد المغربي للتقييس (إيمانور)، عبد الرحيم الطيبي، والمدير العام للمركز الدولي الروسي للتقييس وإصدار شهادات الحلال، أيدار غازيزوف.

ويهدف هذا النص إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تهم تطوير صناعة الحلال في إطار العلاقات الروسية-المغربية، وتبادل الخبرات في مجال إجراءات تقييم المطابقة وإصدار الشهادات والبحث حول المنتجات الحلال.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالاعتراف المتبادل بشهادات الحلال من قبل الجانبين، وتنظيم الفعاليات المشتركة، والأبحاث، وإحداث برامج للتكوين المهني، وتبادل المعلومات، فضلا عن حماية حقوق مستهلكي المنتجات والخدمات الحلال.

وبالنسبة لسلوى كركري بلقزيز، نائبة رئيس الجمعية المغربية للمصدرين (أسميكس) وعضو الوفد، فإن المغرب “لا يستفيد بما فيه الكفاية” من سوق الحلال، الذي يضم 1,8 مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم.

وأشارت، إلى أن “المغرب لم يستفيد بعد من هذه السوق بالغة الأهمية، والتي تقدر قيمتها بألفي مليار دولار، بمعدل نمو يقارب 10 في المائة سنويا

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مزور: “الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا بلغت 375 مليار درهم”

مزور: “الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا بلغت 375…

2024-02-08 / 15:34
Photo of التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية يضيع 45 مليار سنتيم على الخزينة

التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية يضيع 45 مليار سنتيم…

2024-02-08 / 12:33
Photo of للراغبين في المشاركة بالإحصاء.. الرفع من قيمة التعويضات اليومية لمدة شهر

للراغبين في المشاركة بالإحصاء.. الرفع من قيمة التعويضات اليومية…

2024-02-08 / 11:17
Photo of بني ملال – خنيفرة.. أزيد من 3200 مقاولة ممولة في إطار برنامج “انطلاقة

بني ملال – خنيفرة.. أزيد من 3200 مقاولة ممولة…

2024-02-07 / 23:58
Photo of الخزينة العامة للمملكة: “نفقات دعم السكر والدقيق والغاز تراجعت ب13,3%”

الخزينة العامة للمملكة: “نفقات دعم السكر والدقيق والغاز تراجعت…

2024-02-07 / 17:35
Photo of وزارة الصناعة و التجارة تطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق خلال رمضان

وزارة الصناعة و التجارة تطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق…

2024-02-07 / 16:37
Photo of موازاة مع انطلاق دعم السكن .. مبيعات الإسمنت ترتفع بالمغرب

موازاة مع انطلاق دعم السكن .. مبيعات الإسمنت ترتفع…

2024-02-07 / 16:13
Photo of شركة “شاريوت” البريطانية تحصل على ترخيص لاستكمال مشاريع التنقيب عن الغاز بالمغرب

شركة “شاريوت” البريطانية تحصل على ترخيص لاستكمال مشاريع التنقيب…

2024-02-07 / 14:55
Photo of الـONCF يعلن مواصلة استكمال استراتيجيته للانتقال الطاقي

الـONCF يعلن مواصلة استكمال استراتيجيته للانتقال الطاقي

2024-02-07 / 14:11
Photo of مزور يتباحث مع وزيرة اسواتيني العلاقات التجارية بين البلدين

مزور يتباحث مع وزيرة اسواتيني العلاقات التجارية بين البلدين

2024-02-07 / 13:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق