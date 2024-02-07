مراكش :تسجيل العديد من المخالفات في الحملة الامنية ” الدراجة الآمنة “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجلت مصالح السير والجولان التابعة للأمن الولائي لمراكش ، العشرات من مخالفات ضد سائقي الدراجات النارية بالمدينة الحمراء ، في إطار الحملة الوقائية التي اطلقتها ولاية الامن ” الدراجات الآمنة “.

اكثر المخالفات المسجلة متعلقة بعدم استعمال” الخودة،” التي عادة ما تتسبب في وفاة الدراجين ، وجاءت مخالفات انعدام التامين والوثاىق، في المرتبة الثانية في المخالفات التي تتم إحالتها على المصالح القضائية وترتيب الجزاءات في ذلك .

الحملة الامنية في المدينة الحمراء، قامت بالتصدي لظاهرة سباق الدراجات الاستعراضية بالشوارع ، عبر تسجيل مخالفات وحجز مركبات .

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