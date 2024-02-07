وزارة الصناعة و التجارة تطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق خلال رمضان

2024-02-07 / 16:37
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مع اقتراب شهر رمضان، يكثر الحديث عن بعض المنتوجات و المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل و كذا وفرتها بالأسواق مما يدفع بعض الباعة لرفع الثمن.

هذا الأمر حسمت فيه وزارة الصناعة والتجارة من خلال مداخلة للوزير رياض مزور بمجلس المستشارين، و الذي أكد أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المواد الغذائية من أجل تلبية حاجيات المغاربة والاستهلاك المرتقب خلال شهر رمضان.

و تحدث الوزير مزور عن الإجراءات الاستباقية المتخذة لتموين الأسواق بالمواد الأساسية في شهر رمضان، مؤكدا في ذات الوقت أن الأسعار بدورها بدأت تسجل انخفاضا بما يناسب القدرة الشرائية للمستهلكين.

و أشار الوزير ذاته إلى تكثيف عدد الاجتماعات على المستوى الوزاري لتتبع أحوال السوق والمخزون، مؤكدا أن المخزون المتوفر يشمل كل المواد التي يتم الإقبال عليها في الشهر الفضيل.

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‫4 تعليقات

  1. مع اقتراب شهر رمضان، يكثر الحديث عن بعض المنتوجات و المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب

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  2. هذا الأمر حسمت فيه وزارة الصناعة والتجارة من خلال مداخلة للوزير رياض مزور بمجلس المستشارين

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  3. المغرب يتوفر على مخزون كاف من المواد الغذائية من أجل تلبية حاجيات المغاربة والاستهلاك المرتقب خلال شهر رمضان

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