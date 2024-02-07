الـPPS يدعو الحكومة إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق مع النقابات التعليمية

2024-02-07 / 11:14
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هبة بريس - الرباط

أكد حزبَ التقدم والاشتراكية، على ضرورة التنفيذ الأمثل لمُخرجات الاتفاق الذي أبرمته الحكومةُ مع النقابات التعليمية، بما في ذلك إخراجُ النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال.

ودعا الحزب، الحكومةَ إلى تكريس أجواء الانفراج وتوفير مناخ الثقة في الساحة التعليمية، وأساساً من خلال وضع حدٍّ للتوقيفات المتعسفة التي تَطالُ عدداً من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة.

في الوقت نفسه، اعتبر المكتبُ السياسي أنَّ واجب الحكومة، اليوم بعد كل التطورات التي عرفها الحقل التعليمي، هو الشروعُ الفعلي في إجراء إصلاحٍ عميق لمحتوى المنظومة التعليمية الوطنية، وأساساً للمدرسة العمومية، بما يحقق الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.

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