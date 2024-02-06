اسبانيا..اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات

2024-02-06 / 18:24
8
هبة بريس _ متابعة

اعتقل الأمن الاسباني شخصا ظل هاربا لمدة سبع سنوات ، بعد ارتكابه لجريمة قتل في حق زوجته بمدينة العرائش سنة 2017 .

وقالت مصادر إعلامية اسبانية ، أن المعني بالأمر فر الى اسبانيا بعد ارتكابه لجريمة القتل حيث ظل متخفيا هناك بهوية مزورة قبل أن يتم القاء القبض عليه مؤخرا ، مشيرة إلى أن السلطات المغربية كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة بحث دولية في حق الموقوف .

وسيتم تقديم المعني بالأمر أمام المحكمة الوطنية باسبانيا حيث ينتظر أن يتم ترحيله الى المغرب بعد ذلك لمتابعته بخصوص التهمة الموجهة له بارتكاب جريمة قتل في حق زوجته .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : سائحة المانية تفجر واقع أسطول سيارات الأجرة المتهالك

اكادير : سائحة المانية تفجر واقع أسطول سيارات الأجرة…

2024-02-06 / 20:18
Photo of حصيلة .. مجلس المستشارين يصادق على 23 نصا تشريعيا

حصيلة .. مجلس المستشارين يصادق على 23 نصا تشريعيا

2024-02-06 / 20:04
Photo of إدانة “مدون” بمراكش بسنة ونصف نافذة

إدانة “مدون” بمراكش بسنة ونصف نافذة

2024-02-06 / 19:46
Photo of المندوبية السامية للتخطيط : 1,58 مليون عاطل في 2023

المندوبية السامية للتخطيط : 1,58 مليون عاطل في 2023

2024-02-06 / 18:20
Photo of أمين رغيب يحذر الفتيات من التقاط الصور “عاريات”

أمين رغيب يحذر الفتيات من التقاط الصور “عاريات”

2024-02-06 / 17:52
Photo of %25,65 نسبة الملء للسدود بمنطقة نفوذ الحوض المائي لملوية

%25,65 نسبة الملء للسدود بمنطقة نفوذ الحوض المائي لملوية

2024-02-06 / 17:43
Photo of الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح بشأن قطع الأشجار ببوسكورة

الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح بشأن قطع الأشجار ببوسكورة

2024-02-06 / 15:51
Photo of الصويرة : اعتقال شخص من داخل حافلة وبحوزته مخدرات

الصويرة : اعتقال شخص من داخل حافلة وبحوزته مخدرات

2024-02-06 / 13:51
Photo of بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد فارس الحلة بسطات

بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد…

2024-02-06 / 11:45
Photo of النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

2024-02-06 / 11:19

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق