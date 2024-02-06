اسبانيا..اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات
هبة بريس _ متابعة
اعتقل الأمن الاسباني شخصا ظل هاربا لمدة سبع سنوات ، بعد ارتكابه لجريمة قتل في حق زوجته بمدينة العرائش سنة 2017 .
وقالت مصادر إعلامية اسبانية ، أن المعني بالأمر فر الى اسبانيا بعد ارتكابه لجريمة القتل حيث ظل متخفيا هناك بهوية مزورة قبل أن يتم القاء القبض عليه مؤخرا ، مشيرة إلى أن السلطات المغربية كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة بحث دولية في حق الموقوف .
وسيتم تقديم المعني بالأمر أمام المحكمة الوطنية باسبانيا حيث ينتظر أن يتم ترحيله الى المغرب بعد ذلك لمتابعته بخصوص التهمة الموجهة له بارتكاب جريمة قتل في حق زوجته .
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8 تعليقات
اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات
المعني بالأمر فر الى اسبانيا بعد ارتكابه لجريمة القتل حيث ظل متخفيا هناك
Lmochkil darha fel meghrib o bgha yehrb zee3ma tema
ينتظر أن يتم ترحيله الى المغرب بعد ذلك لمتابعته بخصوص التهمة الموجهة
Mezyane Mezyane hadchy
اللهم ارحمها واغفر لها..
يجب الحكم عليه بالاعدام..
اسبانيا اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات ..