استعراضات خطيرة بدراحة نارية تطيح بذي سوابق قضائية بسطات

هبة بريس_سطات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، صباح يوم الأحد من توقيف شخص عشريني من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.

وكانت مصالح ولاية أمن سطات قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة أمام إحدى المؤسسات التعليمية، معرضة سلامة راكبها ومستعملي الطريق لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من توقيف السائق المشتبه فيه بمنزله بمدينة سطات.

ويذكر، أن ظاهرة الدراجات النارية بسطات أضحت تشكل خطرا علة أمن وسلامة المواطنين بفعل تصرفات بعض المراهقين وحتى بعض أصحاب الفشوش، الذين جعلوا من شوارع المدينة وأمام المؤسسات التعليمية والحدائق العمومية، حلبات للسباق ساحة للسباق، تراهم يسابقون السيارات والشاحنات لا يأبهون لإشارة مرور، ولا حرمة امرأة حامل ولا طفل صغير يريد حقه في اللعب والمرح بأمان.

دراجات نارية من مختلف الأصناف تنطلق كالصواريخ، تطير وتطير معها أرواح الأبرياء في غالب الأحيان، ضمن ظاهرة أصبحت معها حوادث الإيذاء والتكسير والموت المجاني عبر الدراجات النارية في المدينة حديث الناس في كل بيت وشارع، وهو الأمر الذي يتطلب من السلطات الأمنية بالمدينة وضع طاقمها الأمني في حالة تأهب قصوى، من خلال القيام بحملات منسقة ومكثفة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي لها انعكاسات خطيرة سواء اقتصاديا او اجتماعيا أو أسريا.

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