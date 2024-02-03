الملك معزيا في سلمة ولد سيدي مولود: “الراحل قدم تضحيات في سبيل وطنه”

2024-02-03 / 20:29
0
الرباط: هبة بريس

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة لأسرة الراحل سلمة ولد سيدي مولود.

وقدم جلالته تعازيه، في وفاة الراحل الذي كان يتحلى بغيرة وطنية صادقة، ولما قدمه من تضحيات في سبيل حرية الوطن ووحدته الترابية، وتفانيه في الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها.

وفي هذا الصدد، نشر مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الرسالة الملكية معلقا عليها بالقول” شكرا جلالة الملك… لقد وجدنا ما وعدتنا حقا”.

وتابع مصطفى مدونا “في أول اتصال لي مع المرحومة والدتي، صباح يومي الأول في المنفى. و كانت وقتها ما تزال في مخيمات تيندوف، قالت لي: إذا “كنت في أرض يهينك أهلها فعليك بأرض الأكارم”. وقتها تمثلت أمامي آية بليغة من سورة الأعراف. و قد كان القرآن أنيسي الوحيد في محبسي الذي كانوا يخفوني فيه معزولا عن العالم: “وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ” الأعراف (45).”

وأضاف : “جلالة الملك.. أعزكم الله، من إبن عم ملك كريم سليل ملوك أعمام كرام. و شكر سعيكم، و أثابكم أجرا عظيما على تعاطفكم مع أهل الصحراء و أسرة المقاومة في فقد قامة من قامات الصحراء و جيش التحرير. و جزاكم خير الجزاء على جميل مواساتكم لأسرتنا في وفاة الوالد المرحوم سلمة ولد سيدي مولود. رحم الله موتانا و موتاكم و موتى المسلمين.”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عمر هلال : المغرب لن يسمح أبداً لجنوب أفريقيا بلعب أي دور في ملف الصحراء

عمر هلال : المغرب لن يسمح أبداً لجنوب أفريقيا…

2024-02-03 / 18:13
Photo of إعادة انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

إعادة انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين…

2024-02-03 / 11:16
Photo of أخنوش: تنزيل برنامج الدعم المباشر شكل تحولا نوعيا في علاقة الدولة بالمواطن

أخنوش: تنزيل برنامج الدعم المباشر شكل تحولا نوعيا في…

2024-02-03 / 09:30
Photo of أخنوش: الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات بل تواجه الإشكالات بكل جدية

أخنوش: الحكومة لا تختبئ وراء الأزمات بل تواجه الإشكالات…

2024-02-03 / 09:22
Photo of تأخر موعد مؤتمر حزب الاستقلال يعجل بلقاء بين بركة وولد الرشيد

تأخر موعد مؤتمر حزب الاستقلال يعجل بلقاء بين بركة…

2024-02-02 / 22:48
Photo of غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه

غينيا بيساو تجدد دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه

2024-02-02 / 16:47
Photo of البـام: “حزبنا سيظل حزب المؤسسات واحترام القانون والانضباط”

البـام: “حزبنا سيظل حزب المؤسسات واحترام القانون والانضباط”

2024-02-02 / 10:25
Photo of “لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من حكومتها

“لمناقشة قضية الصحراء “..ديمستورا يزور جنوب افريقيا بدعوة من…

2024-02-01 / 19:43
Photo of إقصاء “أسود الأطلس”.. بايتاس: “قدر الله وماشاء فعل”

إقصاء “أسود الأطلس”.. بايتاس: “قدر الله وماشاء فعل”

2024-02-01 / 13:55
Photo of بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب إجراءات وشروط

بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب إجراءات وشروط

2024-02-01 / 13:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق