بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب إجراءات وشروط

2024-02-01 / 13:33
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هبة بريس - الرباط

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الأخبار المتداولة بخصوص تعديل حكومي مرتقب.

وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن التعديل الحكومة إجراء سياسي ودستوري.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن التعديل يتطلب إجراءات وشروط وعندما ستتوفر سنمضي في هذا المجال. وفق قوله

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