سياسة وزيرة إسبانية: مدريد ستواصل “تعميق” علاقاتها مع المغرب في كافة المجالات

2024-01-31 / 23:51
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هبة. بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلادها “ستواصل تعميق” علاقاتها مع المغرب في كافة المجالات.

وقالت سايز، أمام لجنة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات بمجلس النواب، إنه “في إطار المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية، ستواصل الحكومة تعزيز علاقاتها مع المغرب في جميع المجالات”.

وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد، بأن إسبانيا والمغرب قاما، خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير، المنعقد يومي 1 و2 فبراير الماضي بالرباط، بإبرام نحو عشرين اتفاقا.

وقالت سايز إن “الهدف، من بين أمور أخرى، هو تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، والتعاون في مجال الهجرة وتشجيع شركات التصدير والشركات الإسبانية في المغرب”.

وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة الإسبانية أن المغرب “يشكل نموذجا في مجال تدبير تدفقات الهجرة”. وأضافت أن “جميع البلدان تسعى جاهدة لجذب المواهب والاحتفاظ بها.

وسنوفر قنوات أفضل للهجرة النظامية والمنظمة التي ستسمح للمهاجرين بالاندماج في المجتمع وسوق العمل، وتعزيز اتفاقيات الهجرة الدائرية الناجحة مثل تلك القائمة بالفعل، كما هو الحال مع المغرب”

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