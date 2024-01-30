“سرايا القدس” تعلن استمرار تصديها للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة-

2024-01-30 / 20:23
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة( الجهاد الإسلامي)، اليوم الثلاثاء استمرار تصديها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بقطاع غزة، وتنفيذ عمليات مختلفة.

صرح بذلك المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في كلمة متلفزة. وقال: “نفذنا سلسلة من العمليات منها القنص والكمائن الهندسية والقصف لتحشدات جنودهم والاستحكام العسكري في محاور غزة والشمال وخان يونس، واستهداف خطوط الإمداد، وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة للعدو”. وأضاف “استهدفنا خطوط الإمداد لجيش الاحتلال في شرق جباليا والمنطقة الوسطى”..

وتابع أبو حمزة: “نؤكد للعدو وعوائل الأسرى لدينا أن دوائر التأمين في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية قد أقسمت، إذا فتش العدو رمال غزة وبحرها، لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

فرنسا .. المزارعون يعرقلون المحاور الاستراتيجية حول باريس

2024-01-30 / 21:53
Photo of بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

بعد 13 عاما.. السفير الإماراتي يصل سوريا

2024-01-30 / 20:12
Photo of إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

2024-01-30 / 18:34
Photo of تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين داخل مسشفى

تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين…

2024-01-30 / 09:45
Photo of متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس في خان يونس

متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس…

2024-01-29 / 22:45
Photo of مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

2024-01-29 / 21:49
Photo of “القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

“القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

2024-01-29 / 19:04
Photo of أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا في شهر واحد بالجزائر

أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا…

2024-01-29 / 18:03
Photo of بلجيكا.. فلاحون ينضمون للاحتجاجات في فرنسا ويغلقون طريقا حيويا

بلجيكا.. فلاحون ينضمون للاحتجاجات في فرنسا ويغلقون طريقا حيويا

2024-01-29 / 15:25
Photo of رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

2024-01-29 / 13:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق