وزير النقل: أسعار الرحلات الجوية والبحرية تخضع لمبادئ العرض والطلب

هبة بريس - الرباط

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أسعار النقل الجوي والبحري في المغرب تخضع لمبادئ العرض والطلب.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أسعار الرحلات يختلف حسب المواسم والفترات الزمنية.

واعترف الوزير أن أسعار النقل عرفت ارتفاعا المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة بسبب آثار الجائحة وتقلبات اسعار الوقود وغيرها

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