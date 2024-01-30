صفعة جديدة للمرتزقة.. إيطاليا تقصي “بن بطوش” من قمة إيطاليا- افريقيا

هبة بريس - الرباط

في صفعة جديدة لعصابة المرتزقة وقطاع الطرق، أقصت الجمهورية الإيطالية جبهة البوليساريو المزعومة من المشاركة في قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، المنعقدة يومي 28 و29 يناير الجاري بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، حيث قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتمثيل جلالة الملك في أشغالها.

وتجاهلت الجمهورية الإيطالية إغراءات الغاز الجزائري والاتفاقيات المربحة التي تجمعها مع النظام العسكري في الجارة الشرقية، للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والتاريخية التي تربطها مع المملكة، إذ سيتم الاحتفال في سنة 2025 بمرور 200 عام من العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيطاليا.

ومثل غياب البوليساريو عن هذه القمة ضربة موجعة للجزائر التي رفعت من صادرات الغاز الطبيعي نحو إيطاليا في السنوات الأخيرة بأسعار تفضيلية، تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشكل هذا استبعاد “بن بطوش” مصدر سخرية لعدد من المتابعين، حيث دوّن الإعلامي والمعارض الجزائري وليد كبير .عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا “مسكين بن بطوش ما عرضوهش في قمة إيطاليا افريقيا…جسر للنمو المشترك، قالك جمهورية الواق الواق عضو في الاتحاد الأفريقي، عصابة العسكر زعفت ورسلت غي عطاف، عيا تبون في ميلوني ما نفع معها لا غاز لا بترول، صفعة إيطالية مدوية لجماعة اشرار شمال أفريقيا”.

وأكد استبعاد “بن بطوش” من طرف إيطاليا، عزلة الجزائر وصنيعتها البوليساريو داخل المنتظم الدولي. كما شكل ضربة موجعة للنظام العسكري الجزائري، الذي اضطر كرد فعل على القرار الإيطالي، إلى خفض تمثيليته في القمة والاكتفاء بحضور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وغياب رئيس الدولة عبد المجيد تبون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp