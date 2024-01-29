مراكش : ” زربية ” تتسبب في وفاة شخصين

2024-01-29 / 12:54
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تسببت سجادة ” زربية ” في وفاة شخصين وهما سيدتين شقيقتين، إثر سقوطهما من فوق سطح منزل بالدوار الجديد التابع للجماعة الترابية سعادة المتاخمة لمراكش.

و وفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة ، فإن الضحيتين في عقدهما الرابع (إحداهما أم لأربعة أطفال والثانية أم لطفل) كانتا بصدد نشر “زربية” فوق جدار سطح المنزل، قبل أن ينهار بهما لتسقطا أرضا ما أدى إلى مصـ ـرع إحداهما على الفور، فيما توفيت الثانية بعد لحظات من وصولها إلى مستعجلات المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس.

وقد فتحت مصالح الدرك تحقيق حول ظروف وملابسات هاته الفاجعة.

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