إحباط عملية تهريب 15سيارة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط محاولة تهريب سيارات مسروقة ، بميناء الجزيرة الخضراء حيث كانت في طريقها الى إحدى الدول الافريقية عبر طنجة بحسب ما أفادت به مصادر صحفية إسبانية .

وأضافت المصادر ذاتها ، إن 15 سيارة كانت متوجهة إلى ميناء طنجة المتوسط ومن هناك سيتم نقلها إلى السينغال عبر المغرب لإعادة بيعهاحيث تفوق قيمتها المالية 1,2 مليون أورو، وقد تمت سرقتها من طرف أفراد يحملون جنسيات إيطالية وفرنسية وسينغالية.

وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقا موسعا للكشف عن الشبكة المتورطة في محاولة التهريب هاته .

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