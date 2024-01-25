إحباط عملية تهريب 15سيارة مسروقة بميناء الجزيرة الخضراء

2024-01-25 / 18:43
0
هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط محاولة تهريب سيارات مسروقة ، بميناء الجزيرة الخضراء حيث كانت في طريقها الى إحدى الدول الافريقية عبر طنجة بحسب ما أفادت به مصادر صحفية إسبانية .

وأضافت المصادر ذاتها ، إن 15 سيارة كانت متوجهة إلى ميناء طنجة المتوسط ومن هناك سيتم نقلها إلى السينغال عبر المغرب لإعادة بيعهاحيث تفوق قيمتها المالية 1,2 مليون أورو، وقد تمت سرقتها من طرف أفراد يحملون جنسيات إيطالية وفرنسية وسينغالية.

وفتحت السلطات الإسبانية تحقيقا موسعا للكشف عن الشبكة المتورطة في محاولة التهريب هاته .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إجراء حكومي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمهنيي الحبوب والقطاني

إجراء حكومي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمهنيي الحبوب والقطاني

2024-01-25 / 20:22
Photo of الحسيمة ..45 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة لتهريب المخدرات

الحسيمة ..45 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة…

2024-01-25 / 19:33
Photo of بوريطة : المغرب وغامبيا يتطلعان للإرتقاء بعلاقتهما الثنائية

بوريطة : المغرب وغامبيا يتطلعان للإرتقاء بعلاقتهما الثنائية

2024-01-25 / 18:51
Photo of رسميا.. الحكومة تنهي “التعاقد” وتعتمد صفة “موظف” بقطاع التعليم

رسميا.. الحكومة تنهي “التعاقد” وتعتمد صفة “موظف” بقطاع التعليم

2024-01-25 / 17:17
Photo of بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

بايتاس: الوضعية المائية صعبة جدا.. والإجراءات المتخذة تفرضها الظرفية

2024-01-25 / 15:04
Photo of لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

لتتبع التقويم التربوي..المفتشية العامة تدخل على الخط

2024-01-25 / 12:30
Photo of العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90 ألف عام

العرائش.. اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 90…

2024-01-25 / 11:44
Photo of الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم للمتر مكعب والمواطن يؤدي 2.5 درهم فقط

الحافظي: كلفة توزيع الماء تتراوح مابين 15 و20 درهم…

2024-01-25 / 10:11
Photo of صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس بالمغرب هذا الخميس

صقيع و رياح و انخفاض في الحرارة.. توقعات الطقس…

2024-01-25 / 09:15
Photo of اكادير : شوارع تنبض بهتافات المواطنين فرحا بانتصار الأسود

اكادير : شوارع تنبض بهتافات المواطنين فرحا بانتصار الأسود

2024-01-25 / 00:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق