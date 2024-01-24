زكريا الغافولي يتصدر الترند ب”تيك توك” بجديده الفني

هبة بريس - نجلاء مزيان

تقاسم الفنان المغربي زكريا الغافولي مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، فرحته بتصدر أحدث أغانيه التي تحمل عنوان “هاكا أنا عاجبني انا”، الترند بموقع تيك توك.

ونشر الفنان المغربي صورة له بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيه :”كل الشكر للجمهور الكريم، أغنية “هكا عاجبني أنا” تتصدر الترند الأول على tiktok “.

وواصل المتحدث ذاته قائلا:”وبالمراتب الأولى على اليوتيوب، تحية خالصة لفريق العمل”.

وجدير بالذكر أن الغافولي طرح خلال الأيام القليلة الماضية جديده الفني “هاكا أنا عاجبني أنا”، والتي لاقت صدى طيب و تفاعل كبير من الجمهور المغربي.

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