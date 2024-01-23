أكادير : مناصب شاغرة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تثير الجدل

2024-01-23 / 16:28
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

استغرب عدد من المرشحين لشغل مناصب المسؤولية بالاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين سوس ماسة ومصالحها الخارجية ، الطريقة التي اعتبروها بالعشوائية والغير الموضوعية التي تم بها تدبير الانتقاء النهائي ،بدءا بالإعلان عن النتائج الاثنين 25 دجنبر مساء وبرمجة المقابلات الأربعاء 27 دجنبر من السنة المنصرمة ، مع مطالبة المعنيين بإنجاز عروض مختصرة للمشاريع التي تقدموا بها سابقا في الانتقاء الاولي، حيث وجد اغلب المرشحين صعوبة في الحضور خصوصا المتواجدين منهم في مدن أخرى أو مناطق نائية .

كما أن تضمن لجان الانتقاء لبعض الأعضاء الذين سبق اعفاؤهم من مناصب المسؤولية من مدراء اقليميين و رؤساء أقسام، يضع أكثر من علامة الاستفهام حول مدى أهمية هؤلاء الأعضاء لتقرير مصير المرشحين ، كون الاعفاء من مهام المسؤولية هو نتيجة لعدم الكفاءة بالدرجة الأولى.

في ذات السياق عبر مجموعة من المرشحين عن شجبهم ورفضهم لطريقة ومنطق تكوين اللجان، حيث تضمنت إحداهن مسؤول سابق بإحدى الكليات ، كرئيس للجنة بينما العضو الثاني في اللجنة والتي تضمنت 3 أعضاء هو طالب سابق بنفس مسلك الماستر الذي كان يشرف عليه ذات الأستاذ الجامعي ، وفي نفس الوقت ساعده للتسجيل بسلك الدكتوراه والتي حصل عليها منذ بضعة أسابيع .

بينما المرشحة المقترحة للمصلحة المعنية هي كذلك طالبته سابقة بذات الماستر وطالبة دكتوراه دائما بدعم من ذات الأستاذ ، فهل كل هذا من محض الصدفة أم هو سهو من إدارة الأكاديمية ، أم وجود سيناريو ما معد سلفا؟؟؟.

وبالرغم من مديرة الأكاديمة على ما يبدو ليس على علم بذلك هو تدخل بعض المنتخبين للتأثير على نتائج الانتقاء لصالح أشخاص معينين مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق ويوسع الهوة بين روح الدستور وواقع مؤسساتنا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف رئيسة جمعية و3 من أعضائها في قضية اختلاس دعم مالي

توقيف رئيسة جمعية و3 من أعضائها في قضية اختلاس…

2024-01-23 / 18:37
Photo of طنجة ..فرقة مكافحة المخدرات تطيح بمروجي كوكاكيين ومؤثرات عقلية

طنجة ..فرقة مكافحة المخدرات تطيح بمروجي كوكاكيين ومؤثرات عقلية

2024-01-23 / 18:07
Photo of يهاجم الضيعات بالسلاح الناري.. تنسيق أمني بسطات يطيح بمبحوث عنه وطنيا

يهاجم الضيعات بالسلاح الناري.. تنسيق أمني بسطات يطيح بمبحوث…

2024-01-23 / 17:50
Photo of وزير الفلاحة: نسبة ملء السدود الموجهة للسقي لا تتجاوز 22%

وزير الفلاحة: نسبة ملء السدود الموجهة للسقي لا تتجاوز…

2024-01-23 / 17:16
Photo of مديرية التعليم تستنفر أطرها لانجاح محطة الدعم التربوي

مديرية التعليم تستنفر أطرها لانجاح محطة الدعم التربوي

2024-01-23 / 16:08
Photo of خنيفرة.. درك مولاي بوعزة يحجز أزيد من 1.5طن من مخلفات الدجاج

خنيفرة.. درك مولاي بوعزة يحجز أزيد من 1.5طن من…

2024-01-23 / 15:53
Photo of بسبب سوء الأحوال الجوية .. “نارسا” تحذر السائقين

بسبب سوء الأحوال الجوية .. “نارسا” تحذر السائقين

2024-01-23 / 15:34
Photo of “حُطْ الشيك ضمانة”.. ممارسات يومية تُخالف القانون وتُرتب الجزاءات

“حُطْ الشيك ضمانة”.. ممارسات يومية تُخالف القانون وتُرتب الجزاءات

2024-01-23 / 15:08
Photo of نجاة 3 بحارة إثر انقلاب قارب صيد بسواحل الحسيمة

نجاة 3 بحارة إثر انقلاب قارب صيد بسواحل الحسيمة

2024-01-23 / 14:32
Photo of آيت الطالب يطلق خدمات 9 منشآت صحية بجهة فاس مكناس

آيت الطالب يطلق خدمات 9 منشآت صحية بجهة فاس…

2024-01-23 / 13:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق