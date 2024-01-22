بركة: الأمطار الأخيرة رفعت واردات السدود بـ50 مليون متر مكعب

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الأمطار الأخيرة مكنت من تراجع العجز من 70% الى 57% مقارنة مع السنوات العادية، و37 % مع السنة الماضية.

وذكر بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الواردات المائية في السدود ارتفعت ب50 مليون متر مكعب، بحيث وصلنا الى 646 مليون متر مكعب .

رغم ذلك، يضيف الوزير، نسبة ملء السدود لم تتعدى 23.2% مقارنة مع 31.7 السنة الماضية، وبالتالي الإشكالية لا زالت مطروحة بشدة.

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