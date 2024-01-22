المشاريع العقارية تنبث كالفطر.. دعم السكن يثير شهية المنعشين و الجودة تثير التساؤل

2024-01-22 / 12:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت عملية استفادة المغاربة من دعم السكن الذي خصصته الحكومة للراغبين في اقتناء شقق و منازل معدة للسكن الرئيسي، حيث شهد الأسبوعين الماضيين تسجيل عدد كبير من الطلبات في المنصة الرقمية التي أحدثت لهذا الغرض.

و في ظل الطلب المتزايد، تضاعفت شهية المنعشين العقاريين الذين بادروا لتسريع مشاريعهم العقارية، حيث بدأت العشرات من التجمعات و القطع الأرضية تشهد أشغال تشييد كبرى.

و بسرعة البرق نبتت العديد من التجمعات السكنية خاصة بضواحي المدن الكبرى و بالضبط بمحور الدار البيضاء و المحمدية، وسط كثير علامات الاستفهام حول جودة تلك الشقق و مدى مطابقتها للتصاميم المبدئية فضلا على دفاتر التحملات و مدى استجابة المنعشين العقاريين لها.

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