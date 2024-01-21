شبكات لتهجير البشر تستغل مباريات المنتخب المغربي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من خلال عدة عمليات لتهجير البشر ، أحبطتها السلطات الأمنية المغربية، خلال السنوات الماضية ، والتي صادفت موعد مباريات للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم ، او الاقصائيات والان بطولة كاس أفريقيا بالكوت ديفوار ، كان اخرها احباط محاولة تهجير 108 مرشح على متن قارب اعترضته البحرية الملكية بسواحل الداخلة .

وعلى ما يبدو من خلال تجارب سابقة، ان شبكات تهجير البشر، تعتقد ان موعد مباريات المنتخب المغربي ، سيكون فرصة سانحة لتنفيذ عملياتها في غفلة من السلطات ، معتقدة ان العناصر الأمنية المتخصصة في مراقبة السواحل المغربية، ستكون منشغلة بمباريات الأسود في بطولة الكان.

هذا الاعتقاد الخاطئ ليس متعلق فقط بشبكات تهجير البشر ، بل حتى شبكات الاتجار في المخدرات او المواد المهربة، اذا يستغلون فترات ومواعيد لتنفيذ افعالهم الأجرامية، لكن يقظة السلطات الأمنية ، تبطل هذه المحاولات .

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