المغرب يتجه لاقتناء 220 مركبة تركية من طراز “كوبرا 2”

هبة بريس - الرباط

تتجه القوات المسلحة الملكية الى تعزيز ترصانتعا العسكرية باقتناء مركبات مدرعة جديدة تستخدمها قوات حفظ السلام التابعة للجيش المغربي “القبعات الزرق “.

جريدة “لاراثون الاسبانية ” قالت ان المغرب وقع اتفاقا مع شركة (Otokar) التركية لشراء 220 مركبة مدرعة من طراز (Cobra2) بقيمة أزيد من136 مليون دولار.

ومدرعة “كوبرا 2” هي ناقـلـة أفـراد مدرعة وخفـيفة، تتميز بقـدرة فائقة عـلى الحركة والبقاء في مختلف الظروف الميدانية، كما أنها تنجز المهمة وفقًا للمتطلبات العـسكرية الأكثر إلحاحًا حيث يمكن استعمالها كمدرعة متعـددة الاستخدامات، كما يمكن تكييفها لمختلف الأدوار والمهمات، وتوفر الزوايا المحسنة لبدنها حمايةً باليستية متقدمة للطاقم.

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