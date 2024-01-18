زايو .. اتصالات كاذبة بأرقام الطوارئ تجر ثلاثينيا للتوقيف

2024-01-18 / 17:33
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هبة بريس : وجدة

قامت عناصر الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الأمن بزايو، مساء الأربعاء 17 يناير الجاري، بإيقاف شخص في الثلاثينات من عمره.

وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر كان يقوم بالاتصال بصفة متكررة ومسترسلة بأرقام الطوارئ، سواء الخاصة بالشرطة أو الدرك الملكي أو بالوقاية المدنية، وكان تصل عدد المرات التي يتصل فيها بالطوارئ لـ50 اتصالا في اليوم الواحد.

الشاب الثلاثيني يضيف المصدر ذاته، كان يعمد في كل مرة إلى شغل الخط الهاتفي من خلال السب والشتم، متسببا في تفويت الفرصة على من هم في أمس الحاجة إلى النجدة.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية العامة، في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الناظور، من أجل متابعته بالمنسوب إليه.

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