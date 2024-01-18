يهم مهنيي النقل.. إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من “دعم المحروقات”
هبة بريس
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وذلك ابتداء من 25 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين، وذلك ابتداء من يوم الخميس 25 يناير 2024 عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma”.
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8 تعليقات
نتمنى خفظ أسعار المحروقات لأنها في انخفاض كبير..
نشكر الحكومة لتفهمها و الاستجابة للمهنين في مجال النقل لأنها عملت في ظرف صعب ما لم تعمله الحكومة السابقة و هده خطوة مشكورة و إيجابية في وقت ليس بسهل..
دعم مهني النقل من شأنه إعادة تسعيرة التنقل الى ما كانت عليه قبل الأزمة وهذا ما نتمناه من هؤلاء امهنييني النقل ..
نتمناو هذا المجهودات تعطي الثمار ديالها على المدى القريب إنشاء الله و تكون إنجازات كبيرة..
قضية المحروقات خصها تحل فاقرب وقت لان هاد المحروقات فيها مشاكل كبيرة..
في رأيي أنه هذا الدعم إستثنى العديد من المهنيين على سبيل الذكر لا الحصر (أصحاب الهوندات) والتريبورتورات..
يجب تسقيف اسعار المحروقات في المغرب..
الدعم يستفيد منها كبار اللوبيات النقل ..