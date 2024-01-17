مثقفون يدعون إلى مقاطعة ألمانيا بتهمة قمعها الصوت الفلسطيني

هبة بريس _ متابعة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو 10 آلاف قذيفة مدفعية إلى الجيش الإسرائيلي.

وقالت في بيان أمس الأربعاء إن تلك الخطوة “تحوّل ألمانيا إلى شريك مباشر في الحرب على شعبنا في غزة”. واعتبرت أن ألمانيا “تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الصهيونية النازية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”. وأكدت أن الشعب الفلسطيني “لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات”.

وكشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أول أمس الثلاثاء عن موافقة المصالح الحكومية في ألمانيا على طلب إسرائيلي للحصول على 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120 مليمترا.

في المقابل، وقّع مئات المثقفين والفنانين من حول العالم عريضة تدعو الى مقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين في سياق العدوان على غزة. وأكد منظمو حملة “قاطعوا ألمانيا” أن عريضتهم جمعت أكثر من 1000 توقيع. وتعرّف الحملة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “مقاطعة للعنصرية المناهضة للفلسطينيين وللرقابة بأشكالها الرسمية الأكثر تقدما”.

وتقول الحملة إنه “في الوقت الذي يتم فيه القضاء على غزة، تقع على عاتق الفنانين والعاملين في مجال الثقافة مسؤولية النضال من أجل التضامن الدولي والحق في التحدّث علنا ضد المذبحة المستمرة”

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