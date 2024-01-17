البحرية الملكية تنقذ 53 مرشحا للهجرة السرية بسواحل طانطان

هبة بريس

اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأربعاء، على بعد 55 كلم شمال ميناء طانطان، قاربا مطاطيا، كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري، وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 47 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء و6 مغاربة.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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