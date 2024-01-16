الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن هوية مروجي شائعات خطيرة حول اللحوم

2024-01-16 / 17:15
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هبةبريس

تجري مصالح الشرطة القضائية أبحاثا معمقة لتشخيص هويات المتورطين في نشر أخبار زائفة وإشاعات خطيرة، تدعي رصد مواد سامة مزعومة داخل اللحوم الحمراء بعدد من المدن المغربية، وتحرض المواطنين على عدم استهلاكها.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني قد رصدت تسجيلات صوتية لأشخاص يدعون بشكل زائف، أن اللحوم المعروضة للبيع بعدد من المدن المغربية غير صالحة للاستهلاك، وينشرون تهديدات تثير الفزع بين المواطنين.

وتعكف حاليا مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع خبراء الشرطة العلمية والتقنية على تشخيص هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة والإشاعات غير الصحيحة، وذلك بغرض ضبطهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة ترابيا.

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‫5 تعليقات

  1. تجري مصالح الشرطة القضائية أبحاثا معمقة لتشخيص هويات المتورطين في نشر الأخبار الزائفة

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  5. بادرة حسنة حتى يتم تخفيض ثمن المنتجات الوطنية …!مزيد من التشجيع والحماس! الفاسدون والانتهازيون زرعوا الاحتكار في كل الميادين والمنتجات ولم يتم مراعاة الدخل الفردي والفقر المرتفع …

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