رسميا.. طلاق ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من النجم أحمد العوضى،وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت الفنانة المصرية منشور جاء فيه :”تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي و بيننا كل الاحترام والتقدير”.

وكان النجم أحمد العوضي احتفل منذ ساعات فقط بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعها، وعلق عليها: “كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح”.

وجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020، حيث استطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضي 2023.

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