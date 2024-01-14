الدرهم ينخفض بنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار

2024-01-14 / 17:02
0
هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الأورو بنسبة 0,45 في المائة، وبنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة مابين 04 و10 يناير.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 29 دجنبر 2023، ما مقداره 358,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122,5 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 27,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 10 يناير (تاريخ الاستحقاق 12 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 45,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الأبناك” بنسبة 2,6 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2,5 في المائة، و”الكهرباء” بنسبة 8,1 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “شركات التوظيف العقاري” و”المشروبات” تراجعات بنسب بلغت على التوالي 0,8 و4,4 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 1,7 مليار درهم إلى 1 مليار درهم، تمت بشكل حصري على مستوى سوق الأسهم

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ايطاليا..تدرس خطة عمل إمكانية إنشاء أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر من المغرب

ايطاليا..تدرس خطة عمل إمكانية إنشاء أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر…

2024-01-14 / 10:25
Photo of أشغال نفق لربط حي الرياض بملعب مولاي عبد الله تتواصل بوتيرة سريعة

أشغال نفق لربط حي الرياض بملعب مولاي عبد الله…

2024-01-13 / 16:22
Photo of بنك المغرب: الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,08%

بنك المغرب: الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,08%

2024-01-13 / 14:03
Photo of بداية من مارس.. “العربية للطيران” تدشن خطوطا جوية بين تطوان و عدد من مدن أوروبا

بداية من مارس.. “العربية للطيران” تدشن خطوطا جوية بين…

2024-01-13 / 12:43
Photo of تفاصيل مشروع ضخم لربط 15 مطار في المغرب بشبكة السكك الحديدية

تفاصيل مشروع ضخم لربط 15 مطار في المغرب بشبكة…

2024-01-13 / 11:42
Photo of بالرياض.. المغرب يستعرض تجربته في قطاع التعدين

بالرياض.. المغرب يستعرض تجربته في قطاع التعدين

2024-01-13 / 11:28
Photo of احتياجات الأبناك من السيولة ترتفع إلى 107,1 مليار درهم

احتياجات الأبناك من السيولة ترتفع إلى 107,1 مليار درهم

2024-01-13 / 10:50
Photo of هل ترتفع أسعار المحروقات في المغرب بعد هجوم الحوثيين على ناقلات النفط؟

هل ترتفع أسعار المحروقات في المغرب بعد هجوم الحوثيين…

2024-01-13 / 10:33
Photo of صحيفة برتغالية: “المغرب.. بلد جدير باستكشاف كافة ربوعه”

صحيفة برتغالية: “المغرب.. بلد جدير باستكشاف كافة ربوعه”

2024-01-13 / 10:05
Photo of إدارة سجن عين السبع تفند ادعاءات استفادة سجناء من معاملة تفضيلية

إدارة سجن عين السبع تفند ادعاءات استفادة سجناء من…

2024-01-12 / 19:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق