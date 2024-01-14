الولايات المتحدة.. مركبة “بيريغرين” تواصل التقدم رغم عطب طالها

هبة بريس _ وكالات

تواصل أول مركبة أمريكية للهبوط على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما عملها في الفضاء، رغم تعرضها لتسرب وقود كان كفيلا بإفشال مهمتها.

وكانت المركبة “بيريغرين” انطلقت بنجاح قبيل فجر الإثنين الماضي من كيب كانافيرال في فلوريدا بالولايات المتحدة، محمولة على صاروخ “فولكن سينتور” التابع لمجموعة “يو إل إي”، التي تضم مجموعتَي “بوينغ” و”لوكهيد مارتن” العملاقتين، قبل أن تواجه”خللا” بعيد الإقلاع، وتتعرض لفقدان الوقود، وفق ما أفادته شركة “أستروبوتيك” المصنِّعة.

وأعلنت الشركة، مطلع الأسبوع، أن المركبة لن تستطيع الهبوط على سطح القمر كما كان مقررا.

غير أن فرق “أستروبوتيك” تواصل البحث عن “حلول لإطالة عمرها الافتراضي”، وفق ما أعلنت الشركة يوم الجمعة، موضحة أنها تسعى إلى الاستفادة من مهمة المركبة في جمع أكبر قدر ممكن من البيانات، تمهيدا لمحاولة هبوط مقبلة.

وأشارت “أستروبوتيك” إلى أن الخلل الذي طرأ بعيد الإقلاع قد يكون نجم عن عطل في أحد الصمامات، تسبب منذئذ في تسرب الوقود من أحد الخزانات.

من جانبها، شددت نائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لشؤون البعثات العلمية، نيكي فوكس، في منشور عبر منصة “إكس” على أن “إرسال سفينة إلى القمر ليس سهلا”، مشيدة بـ”عمل ‘أستروبوتيك’ الشاق ومثابرتها والتزامها في مواجهة صعوبات مهمتها”.

وكانت “أستروبوتيك” تأمل في أن تصبح أول شركة خاصة تتمكن من إنزال مركبتها على سطح القمر، وأن تكون “بيريغرين” أول مركبة أمريكية تحقق هذا الإنجاز منذ انتهاء برنامج أبولو. وتم تحديد تاريخ 23 فبراير المقبل موعدا لهبوط المركبة على سطح القمر.

ويرجح الخبراء أن مركبة الهبوط ستنهي رحلتها بالتحطم على سطح القمر.

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