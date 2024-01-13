الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يستبعد إسرائيل من مسابقاته وألمانيا تطالبه بالتراجع عن قراره

2024-01-13 / 23:13
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هبة بريس

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر قادة الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بإعادة إسرائيل للمشاركة في البطولات الدولية بعد قرار استبعادها لأجل غير مسمى، لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.

وقالت فايزر اليوم السبت لصحيفة “بيلد” “الاتحاد الدولي لهوكي الجليد ينبغي أن يتراجع تماما عن قرار إقصاء إسرائيل، والاتحاد الدولي ينبغي أن يكون شفافا في معرفة كيفية التوصل لهذا القرار الخاطئ”.

وأضافت “إقصاء الفريق الإسرائيلي، المعرض للتهديدات، ليس إلا مجرد استسلام للكراهية”.

وأكدت “نحن في حاجة إلى النقيض تماما، الرياضة ينبغي أن تظهر أنها تساند الرياضيين اليهود”.

وذكر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، في بيان له الخميس أن ذلك الإجراء سيستمر حتى يتم ضمان سلامة وأمن جميع المشاركين (بما في ذلك المشاركين من إسرائيل).

وذكر الاتحاد في بيان له: “بعد دراسة، قرر مجلس الاتحاد أنه بسبب المخاوف الأمنية بشأن المشاركين في البطولات، فإن إسرائيل لن تشارك في مسابقات الاتحاد في الوقت الحالي”.

وواصل: “الاتحاد يتحمل مسؤولية حماية جميع المشاركين في بطولاته، كما يلتزم بوضع قواعد السلامة والأمان”.

وأضاف: “مجلس الاتحاد اتخذ القرار بعد دراسة متأنية ومبنية على تقييم مدى خطورة الوضع بالنسبة للمشاركين، وبالمناقشة مع المستضيفين للأحداث”.

ولم يذكر البيان وجود رفض من جانب بعض أعضاء الاتحاد اللعب أمام إسرائيل، كما لم يتم الإشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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