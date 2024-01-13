تايوان.. المرشح المؤيد للاستقلال يفوز بالانتخابات الرئاسية

2024-01-13 / 15:38
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هبة بريس - وكالات

فاز لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بأنه “خطر جسيم” بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة اليوم السبت، حسب النتائج شبه النهائية للاقتراع.

وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، على 40,2 بالمئة من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98 بالمئة من مراكز الاقتراع.

وقال لاي في أول تصريح له بعد فوزه “لقد قاوم الشعب التايواني بنجاح جهود القوى الخارجية للتأثير على هذه الانتخابات”، في إشارة إلى التوترات مع الصين التي أطلقت تحذيرات متكررة إلى مخيم مؤيدي الاستقلال ولوحت بسحق “محاولات استقلال تايوان بحزم مهما كان شكلها.”

وتابع: “أريد أن أشكر الشعب التايواني على كتابة فصل جديد في ديمقراطيتنا”، مضيفا: “إننا نقول للمجتمع الدولي إن بين الديمقراطية والاستبداد، سنقف إلى جانب الديمقراطية”، متعهدا بالدفاع عن بلاده من “ترهيب” الصين.

كما تعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و”مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين”.

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