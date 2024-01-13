مصدر أمني يكشف حقيقة اعتقال “نعيمة البدوية”

2024-01-13 / 15:09
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هبة بريس -فاس

كشف مصدر أمني، لهبة بريس، حقيقة اعتقال “نعيمة البدوية” المعروفة بـ”مي نعيمة”.

ونفى ذات المصدر، حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص ايقاف “نعيمة البدوية” اليوم السبت نن قبل المصالح الأمنية بمدينة فاس، مؤكدا أن المعطيات المتداولة عارية من الصحة.

هذا ويشار الى أن “نعيمة البدوية” أثارت استياء وسخط عدد من المغاربة بسبب ظهورها قبل أيام في فيديو تستزئ بالقرآن الكريم.

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