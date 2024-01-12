الرأس الأخضر تعلن القضاء رسميا على الملاريا

هبة بريس - وكالات

نجحت الرأس الأخضر في القضاء رسميا على الملاريا، فيما يواصل المرض قتل مئات الآلاف من الأشخاص في القارة كل عام، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة، ماتشيديسو مويتي، في تصريحات صحفية، “إن نجاح الرأس الأخضر بارقة أمل للمنطقة الإفريقية وخارجها. فهو يوضح أنه من خلال الإرادة السياسية القوية والسياسات الفعالة والمشاركة المجتمعية والتعاون بين مختلف القطاعات، يصبح القضاء على الملاريا هدفا يمكن تحقيقه”.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هذا النجاح، بعد نجاحات أخرى، “يجعلنا نأمل أنه بفضل الأدوات الموجودة أو الجديدة، ولا سيما اللقاحات، يمكننا أن نبدأ في الحلم بعالم خال من الملاريا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp