منظمات تندّد بـ “موجة كراهية” تستهدف رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

2024-01-11 / 19:39
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هبة بريس _ وكالات

دانت منظمات “موجة كراهية معادية للسامية والمثليين” تستهدف رئيس الوزراء الفرنسي الجديد غابريال أتال على منصة “إكس”.

ودعا اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا، الخميس، إلى فرض “عقوبات” على ناشري هذه الرسائل.

وكتب الاتحاد في رسالة نشرها على المنصة نفسها أن “تعيين غابريال أتال رئيسا للوزراء موضوع موجة جديدة من الكراهية المعادية للسامية والمثليين على إكس”.

وأضاف “ليس الوقت للإدانات بل للتحرّك”، ولا سيما من خلال “فرض عقوبات على جميع كاتبي التغريدات التي تحض على الكراهية”.

وعُيّن غابريال أتال، الثلاثاء، رئيسا للحكومة الفرنسية ليصبح بذلك أصغر رئيس للوزراء في تاريخ الجمهورية وأول مثلي علنا يتولى هذا المنصب، في إطار تعديل وزاري يفترض أن يعطي دفعا جديدا لولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

وندّد رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا يوناثان عرفي، الثلاثاء، يوم تعيين أتال رئيساً للحكومة، بـ “موجة تعليقات معادية للمثليين ومعادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال على منصة “إكس”، “بالنسبة للكارهين فمن الواضح أن رئيس الوزراء يُنسب قبل كل شيء إلى ميوله الجنسية أو أصل اسمه. وبالنسبة للعقول الجمهورية، إنه رئيس وزراء، فقط”.

ولد أتال لأب من أصل يهودي وأم مسيحية أرثوذكسية روسية. وأكد في نوفمبر على قناة “تي إف 1″TF1 أنه تلقى “رسائل وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي” ذات طبيعة معادية للسامية ورسائل تهديد أخرى منذ حظر العباءة في المدارس، وأنه وما زال هدفا لهجمات معادية للمثليين.

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‫6 تعليقات

  5. كن الواضح ستكون موجة تعليقات معادية للمثليين ومعادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي

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