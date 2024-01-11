مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام “سفاح الجيزة”

هبة بريس - وكالات

رفضت محكمة النقض في مصر الطعن المقدم من المتهم قذافي فراج، المعروف إعلاميًّا بـ”سفاح الجيزة”، على حكم صادر ضده بالإعدام في القضية المتهم فيها بقتل فتاة في الإسكندرية تدعى ياسمين، وأيدت حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا.

وبقرار محكمة النقض يصبح الحكم باتًّا ونهائيًّا، على القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

ويعد هذا الحكم الثاني النهائي بالإعدام ضد “سفاح الجيزة”، بعد أن حصل على الحكم ذاته في اتهامه بقتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف، كما ينتظره حكمان آخران بالإعدام لقتله زوجته فاطمة زكريا وشقيقتها نادين.

وكان المتهم قذافي فراج قتل المجني عليها ياسمين، والتي تعد آخر ضحاياه للاستيلاء منها على مبلغ 45 ألف جنيه، عقب وعده لها بالزواج منها، ثم تهرّبه منها وقتلها ثم دفن جثتها بمخزن في إحدى المناطق، في محافظة الإسكندرية.

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