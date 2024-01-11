ناقلة نفط أمريكية تقع في قبضة البحرية الإيرانية لأسباب مجهولة

2024-01-11 / 17:33
0

هبة بريس ـ وكالات

احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في بحر عمان بناء على أمر قضائي، وفق الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن القوات البحرية لجيش إيران أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

وكانت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أفادتا صباحا بأن مسلحين صعدوا الى متن سفينة في خليج عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها، وقالت شركة “إمباير نافيغايشن” اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of غزة .. 100يوم تركت وطأة 100 عام من الموت والدمار

غزة .. 100يوم تركت وطأة 100 عام من الموت…

2024-01-11 / 18:12
Photo of مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام “سفاح الجيزة”

مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام “سفاح الجيزة”

2024-01-11 / 17:11
Photo of مطالبا بأمواله.. لبناني يقتحم بنكا ويهدد بإحراق نفسه

مطالبا بأمواله.. لبناني يقتحم بنكا ويهدد بإحراق نفسه

2024-01-11 / 14:22
Photo of انطلاق محاكمة اسرائيل بتهم “الابادة” أمام محكمة العدل الدولية

انطلاق محاكمة اسرائيل بتهم “الابادة” أمام محكمة العدل الدولية

2024-01-11 / 10:22
Photo of نتنياهو: لا نية لدينا لاحتلال غزة بشكل دائم

نتنياهو: لا نية لدينا لاحتلال غزة بشكل دائم

2024-01-11 / 09:34
Photo of حماس تنفي طرح مبادرة قطرية تشمل خروج قادتها من غزة

حماس تنفي طرح مبادرة قطرية تشمل خروج قادتها من…

2024-01-10 / 23:14
Photo of تحذير من منظمة الصحة بعد 10 آلاف وفاة بكورونا في شهر واحد

تحذير من منظمة الصحة بعد 10 آلاف وفاة بكورونا…

2024-01-10 / 22:54
Photo of حركة الشباب الصومالية تحتجز مروحية تابعة للأمم المتحدة

حركة الشباب الصومالية تحتجز مروحية تابعة للأمم المتحدة

2024-01-10 / 22:33
Photo of عضو في الكونغرس الأمريكي يقترح عزل رئيس البنتاغون أوستن

عضو في الكونغرس الأمريكي يقترح عزل رئيس البنتاغون أوستن

2024-01-10 / 21:27
Photo of الإكوادور.. قت.لى وجرحى في أحداث شغب وبعثات دبلوماسية تغلق أبوابها

الإكوادور.. قت.لى وجرحى في أحداث شغب وبعثات دبلوماسية تغلق…

2024-01-10 / 09:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق