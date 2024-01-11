مطالبا بأمواله.. لبناني يقتحم بنكا ويهدد بإحراق نفسه

هبة بريس - وكالات

اقتحم مواطن لبناني، اليوم الخميس، فرع بنك “فرنسبنك” في الضاحية الجنوبية لبيروت، مهددًا بإحراق نفسه إذا لم يحصل على أمواله المودعة في البنك.

وحضرت عناصر من الجيش والقوى الأمنيّة اللبنانية إلى المكان، لثني المودع عن تنفيذ تهديداته.

وتتكرر حوادث اقتحام المصارف من قبل المودعين، للمطالبة بودائعهم بعد القيود التي فرضت على عمليات سحب الودائع لا سيما بالدولار الأمريكي، منذ العام 2019 مع بدء الانهيار النقدي في لبنان.

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