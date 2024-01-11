مطالبا بأمواله.. لبناني يقتحم بنكا ويهدد بإحراق نفسه
هبة بريس - وكالات
اقتحم مواطن لبناني، اليوم الخميس، فرع بنك “فرنسبنك” في الضاحية الجنوبية لبيروت، مهددًا بإحراق نفسه إذا لم يحصل على أمواله المودعة في البنك.
وحضرت عناصر من الجيش والقوى الأمنيّة اللبنانية إلى المكان، لثني المودع عن تنفيذ تهديداته.
وتتكرر حوادث اقتحام المصارف من قبل المودعين، للمطالبة بودائعهم بعد القيود التي فرضت على عمليات سحب الودائع لا سيما بالدولار الأمريكي، منذ العام 2019 مع بدء الانهيار النقدي في لبنان.
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4 تعليقات
تتكرر حوادث اقتحام المصارف من قبل المودعين
الانهيار النقدي في لبنان بدأ في 2019
ولكن هذا من حقه أن يطلبها بمبلغه.
ربما لبنان تعيش أزمة مالية مما جعلها امتناع المصاريف لهذا الشخص اللبناني.